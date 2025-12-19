ロンドン発の抹茶ブランド「Matchaeologist（マッチャオロジスト）」が、日常のひとときに寄り添う新しいセレモニアル抹茶ブレンド「Maya Ceremonial Matcha 20g」を発売しました。世界的な価格高騰が続く中、抹茶を“特別なもの”から“生活の一部”へと引き戻す、軽やかでクリーンな味わいの新提案です。 Matchaeologist「Maya Ceremonial Matcha」  発売日：2025年12月3日価格：3,629円(税込)内容量：20g販売場