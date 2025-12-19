全国で活躍する出張シェフ・佐々木竜太氏によるイタリアンと、勝沼醸造が世界に誇るワイン「アルガブランカ」を堪能できるペアリングランチイベントが、2026年2月22日に開催されます。山梨県甲州市の勝沼醸造を舞台に、繊細な創作料理と厳選されたワインが織りなす至福のマリアージュを楽しめる特別な1日です。 勝沼醸造「佐々木シェフ ペアリングランチイベント」 開催日：2026年2月22日会場：勝沼醸造株式会社（