歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。帝国ホテル 大阪でのディナーショーの後の食事の様子を投稿しました。 【写真を見る】【 工藤静香 】帝国ホテルの部屋で「帝国半身チキンが私は凄く好きでした」ディナーショー後にスタッフと「フリーなオフ」工藤さんは「DSが終わってから、色々打ち合わせ等後の食事」と題して、帝国ホテル大阪の1室とみられる場所で、スタッフと食事をする様子を、動画を添えて投稿してい