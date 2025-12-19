安全保障を担当する総理官邸の幹部が、「日本は核を持つべきだ」と発言した問題。波紋が広がっています。外交への悪影響を懸念する声も上がり、与野党から「更迭すべき」との声が相次いでいます。【写真を見る】「日本は核保有すべき」衝撃発言の安全保障担当の官邸関係者 与野党双方から更迭求める声外交への悪影響懸念も官邸幹部「核は持つべきだと思います。頼れるのは自分たちしかいないから」きのう、高市総理に安全保