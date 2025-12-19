韓国のガールズグループ・ＫＡＲＡのメンバーで俳優の知英（ジヨン＝３１）が１９日、都内で行われたショートドラマアプリ・Ｋａｎｔａで配信される主演ドラマ「退職やめてキスしない？」（同日公開）のトークセッションイベントに出席した。今作はオフィス・ラブコメディーで、知英は同僚の退職を阻止するため、自身に好意を持たせようと奮闘するユビンを演じた。相手役のソンヒョンを演じた俳優のイ・テファン（３０）は「大