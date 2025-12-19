小泉防衛大臣はきょう、非核三原則について「日本は政策上の方針として堅持している」としたうえで、「日本国民の命と暮らしを守るためには、あらゆる選択肢を排除しない」と述べました。小泉進次郎 防衛大臣「我が国としては、核兵器を持たず、作らず、持ち込ませず、この非核三原則を政策上の方針として堅持しているというのは、高市総理も再三言ってる通りだと思ってます」小泉防衛大臣は先ほどの会見でこのように述べたう