取材に応じるスノーボード男子の木村葵来＝19日、東京都内来年のミラノ・コルティナ冬季五輪のスノーボード、スロープスタイルとビッグエアの日本代表入りが確実な男子の木村葵来（ムラサキスポーツ）が19日、東京都内で取材に応じ「五輪でできるように、横6回転技の練習もしていく。好きなスポーツをやっていて、できないことがあるのは嫌だ」と意欲を語った。ともに代表入りが確実な荻原大翔（TOKIOインカラミ）は横6回転半