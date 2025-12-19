農林水産省は１９日、今月８〜１４日に全国のスーパーで販売されたコメ５キロ・グラムあたりの平均価格が前週より１０円高い４３３１円だったと発表した。２週ぶりに上昇し、最高値（４３３５円）まであと４円に迫った。