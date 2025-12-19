俳優の河合優実がきょう12月19日、25歳の誕生日を迎えた。来年（2026年）1月4日には、彼女が広く知られるきっかけとなった大ヒットドラマ『不適切にもほどがある！』がスペシャルドラマとして帰ってくる。【画像】朝ドラで圧倒的な演技力を見せた名シーン、ブレイクドラマではバスタオル1枚の大胆な姿も…河合優実の写真をすべて見る（写真多数）高校生の時に映画館で「運命的な出会い」を果たして役者の道へ。その後、数々の