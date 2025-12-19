１７日のＴＢＳ「水曜日のダウンタウン」では、ダイアン津田篤宏をターゲットにした人気検証企画「犯人を見つけるまでミステリードラマの世界から抜け出せないドッキリ、めちゃしんどい説」第４弾として「名探偵津田第４話電気じかけの罠と１００年の祈り」前編が開幕した。水ダウ企画「電気イスゲーム」で津田と対決していた劇団ひとりが突然落命。事件を解決しないとドッキリが終わらない名探偵津田は、群馬県館林市にあ