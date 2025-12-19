ナインティナイン・岡村隆史が１９日、インスタグラムを更新し、闘病中のとんねるず・石橋貴明との２ショットを公開。「元気そう」と伝えた。石橋は今年４月、食道がんと咽頭がんの療養のため、芸能活動を休止した。石橋は白髪交じりになっていたが、笑顔で岡村とピースサイン。岡村は「貴明さんワンフーの皆さん貴さん元気そうで何よりです」と投稿した。