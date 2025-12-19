全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・下北沢のパスタの店『シモキタ洋麺店』です。見た目も味も個性炸裂！スープスパゲッティの進化系スープが皿からあふれんばかりに注がれたルックスはインパクト抜群！日本式スープスパゲッティが、ここ下北沢で進化を遂げていた。どのメニューも味のベースになるのがたっぷりの野菜と香辛料をコトコト煮込んだガーリック＆スパイシーな