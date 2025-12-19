As-me エステールが展開するソイプロテインブランド「私の完全美容食」は12月8日、グルメハンバーガーショップ「ヴィレッジヴァンガードダイナー」とコラボレーションした期間限定アサイースムージーを、ヴィレッジヴァンガードダイナー豊洲店で発売した。私の完全美容食コラボ アサイースムージー「私の完全美容食コラボ アサイースムージー」は、「私の完全美容食」が持つ国産大豆を丸ごと微粉砕したプロテインのまろやかな風味