夢タカラが運営する「熱海渚町おさかな丼屋ビストロ」は12月10日、海の幸をツリーやブッシュドノエルに見立てた、クリスマス気分を味わえる期間限定ホリデーメニューを発売した。きらめく海のツリーパスタ「渚のすしッシュドノエル」(1,880円)は、定番ケーキのブッシュドノエルを巻き寿司でアレンジしたメニュー。バジルソースに甘えび、サーモンなどをたっぷり乗せた「きらめく海のツリーパスタ」(1,580円)、きのこのクリームソー