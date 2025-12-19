菜花の里は12月8日、「千葉の恵みを堪能」をテーマにした心温まる冬の期間限定メニューを、千葉駅直結の「PERIE MARCHE＆GOHAN(ペリエマルシェ アンド ゴハン)」で発売した。【千葉県産】白菜といも豚の味噌ミルクスープの温麺「PERIE MARCHE＆GOHAN」は、千葉の魅力を発信する"食のテーマパーク"。2025年7月にリニューアルし、新鮮な青果やグロッサリーに加え、千葉の食体験を提供するカフェ利用可能な飲食店を新設した。海の幸と