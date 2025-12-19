３年に１度札幌で開かれる、アートの祭典「札幌国際芸術祭」の概要が発表されました。最新のアート作品を鑑賞できる「札幌国際芸術祭」は、３年に１度開かれています。２０２７年の開催までおよそ１年を前に１９日、記者会見が開かれ、芸術祭のテーマや参加アーティストが発表されたほか、実行委員会会長の秋元克広・札幌市長も出席し芸術祭をＰＲしました。（秋元市長）「アートと冬の札幌を融合さ