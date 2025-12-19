ヒコセブンは12月9日から、オリジナルブランド「RAI'S」のダイキャスト製1/64スケール(約7cm)、ホンダ NSX (NC1) 三重県警察高速隊車両の予約を、直営店の「モデルギャラリーHIKO7」および全国模型取扱店で開始した。発売は、2026年3月頃を予定している。RAI'S 1/64 ホンダ NSX (NC1) 三重県警察高速隊車両「ホンダ NSX (NC1) 三重県警察高速隊車両」とは、2025年に寄贈という形で三重県警察に配備されたホンダNSX(NC1)のパトカー