札幌開業が大幅に遅れる見通しが示された北海道新幹線の事業費が、１兆円以上増えて３兆円半ばに膨らむ試算となったことが関係者への取材でわかりました。北海道新幹線の新函館北斗―札幌間は開業時期が、計画していた２０３０年度末から大幅に遅れ、２０３８年度末以降になる見通しが示されています。関係者によりますと、建設主体の鉄道・運輸機構が試算した新たな事業費は１兆円以上増額し、総額が３兆円半ばに膨らむとい