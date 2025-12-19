奥能登の住民にとって大切な道路網を確保します。地震の影響で通行止めが続いていた石川県珠洲市の大谷トンネルが、19日から冬期限定で地元住民の車と緊急車両に限って通行が可能となりました。全長782メートルの大谷トンネルは、珠洲市の中心部と外浦地区を結ぶ主要道路として利用されていましたが、2024年の能登半島地震で発生した地滑りで被害を受け、通行止めとなっていました。その間、住民らは道幅の狭い旧道を使うなど不便