全国的にインフルエンザの感染が拡大する中、感染予防や日常的な免疫対策への関心が高まり、今、関連市場に変化が起きています。石川県内では2024年より1か月余り早く、2025年は10月中旬に流行期に入り、11月中旬には過去2番目に早くインフルエンザ警報が発令されました。街なかで聞いてみると…「学校とか職場とか何人かインフルエンザは出ている」「学級閉鎖にもなっている」インフルエンザの変異株が…▽金沢大学の華山力成教授