コールマンは、定番のコンパクトチェアの機能性をより高め、これまで以上に座り心地にこだわって開発した「デッキチェア NX」、「スツール 360」、「コンパクトフォールディングチェア NX」の3モデルを、来年2月から順次発売する。「デッキチェア NX」は、収納時サイズの大幅なコンパクト化を実現。従来モデルと比較し、収納時の高さを約22cm縮小させ、合わせてサイドテーブルも収納可能な仕組みにした。焚き火のときも安心して使