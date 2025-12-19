20日（土）は、日本の東の高気圧が日本のはるか東に移動します。一方、前線を伴った低気圧が沿海州付近からオホーツク海に進み、前線が北日本付近を南下する見込みです。このため、北海道から東北北部では雨が降りやすく雪の混じる所もあるでしょう。東北南部や北陸は午前中は概ね晴れますが午後は雲が広がりそうです。東日本の太平洋側は雲の多い天気となり所々で雨が降る見込みです。また、東シナ海や南西諸島付近には低気圧が発