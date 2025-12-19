「第37回フジテレビヤングシナリオ大賞」が19日に発表され、河内大輝(かわうち・だいき)さんが『もうええわ』で大賞を受賞。同日、東京・台場のフジテレビ本社で行われた会見に出席し、喜びを語った。「第37回フジテレビヤングシナリオ大賞」大賞の河内大輝さん応募総数1.477編(前回1,585編)から選ばれた『もうええわ』は、吃音を持つ高校生が漫才コンビを組み、学生お笑いで優勝して夢に向かって進んでいく中で、成長していく物語