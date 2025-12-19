あきんどスシローは、全国のスシローにおいて、冬の味わいを楽しめる「冬のうまいもん祭」を開催中だ。12月22日から、天然の本鮪を部位や仕立てを変えて味わえる7貫盛りや国産のブランド黒毛和牛を使ったすしなど、年末年始を豪華に彩る商品が登場する。回転すしスシローは、大阪の一軒の立ち寿司「鯛すし」から誕生した。以降、すしネタ、しゃり、価格、店舗での体験に至るまで40年以上にわたり、徹底したこだわりを貫いてきた。