八王子八福神会は2026年1月1日〜10日、「八王子八福神めぐり」を開催します。八王子八福神めぐり同企画は、八王子市内に点在する8カ所の寺院(吉祥院、本立寺、金剛院、善龍寺、傳法院、了法寺、信松院、宗格院)を巡り、御朱印(500円)の購入や色紙(300円)に御朱印スタンプ(200円)を押印していく「色紙めぐり」を楽しむ新年行事。市内の街並みを散策しながら、それぞれの寺院にて異なる福神様にお参りすることができる。八王子八福神