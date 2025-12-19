コーセーコスメポートは、同社を代表する日やけ止めブランド「サンカット」から高いUVカット効果なのに負担感なく使える「無重力感UVエッセンス」（1品目1品種）を来年2月2日から全国の量販店・ドラッグストアを中心に順次発売する。夏が長引くことで、UV対策の意識が向上し、日やけ止めを夏だけでなく一年を通して使用する人が増加している。また、過酷化する気候によって、日やけ止めの使用頻度が高くなり、使用回数が増えること