優が運営する「粗大ゴミ回収サービス」は12月10日、「年末の大掃除事情」と「今年の不要品整理」に関するアンケート調査の結果を発表した。調査は12月、全国の男女500人を対象に行われたもの。今年の年末に大掃除・片付けをする予定はありますか?まず、今年の年末に大掃除や片付けをする予定があるか聞いたところ、「すでに始めている」が40.6%、「年末にまとめて行う予定」が37.6%となり、あわせて78.2%が年末に向けて何らかの形