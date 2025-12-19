『「ガラスの仮面」連載 50 周年記念アクリルジオラマつき SP ファンブック』■『ガラスの仮面』連載50周年を記念し、SPファンブックが登場！1976年に連載がスタートし、今年で50周年を迎える『ガラスの仮面』（美内すずえ/白泉社）。この節目を記念した公式ファンブック『「ガラスの仮面」連載50周年記念アクリルジオラマつきSPファンブック』が、2025年12月19日に発売される。『ガラスの仮面』は演劇の世界を舞台に、かつての