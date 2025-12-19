岡山・倉敷エリアで結婚式場を中心に会場を展開するNISHIKIYAグループはこのほど、企業・団体向けの幅広いイベント利用に対応した新プランの提供を開始した。結婚式場を企業団体のイベント空間の舞台に同プランでは、団体旅行、忘年会、新年会、歓送迎会、懇親会、同窓会、謝恩会、表彰式、祝賀会、記念式典、周年式典、入社式、内定式、決起集会、展示会、セミナーなど多様な用途に対応。非日常を感じる建築・インテリア・空間演