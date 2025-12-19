プロ野球・阪神は19日、自由契約となっていたドリス投手と再び来季の選手契約を結ぶことを発表しました。ドリス投手はドミニカ共和国出身の右腕。2011年にカブスでデビューすると、主にリリーフとして通算103試合に登板。6勝9敗、12セーブで防御率4.57を記録。2016年に阪神でプレーすると、初年度34試合で防御率2.12、最終年の2019年は56試合に登板し、防御率2.11でした。その後は再びメジャーに挑戦。ブルージェイズに移籍後、202