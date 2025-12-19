日本ゴルフツアー機構は19日、来季の男子ツアー日程を発表し、今季より3減の22大会となった。賞金総額は約30億5800万円。3月5日からオーストラリアツアーと共催するISPSハンダ・日本オーストラレーシア選手権（ニュージーランド）で開幕し、最終戦の日本シリーズJTカップ（東京）は12月6日に閉幕する。日本での初戦は東建ホームメイトカップ（三重）で4月9日が初日。国内三大大会は日本プロ選手権センコーグループカップ（滋賀