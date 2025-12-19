ハンター製菓が展開する薔薇のチョコレートブランド「メサージュ・ド・ローズ」はこのほど、2025年ホリデーシーズン限定の新シリーズ「Hiver(イヴェール)」を、オンラインショップにて発売した。「ロズレ・イヴェール」(2,916円)同シリーズは、2025年ホリデーシーズンに夢と輝きを添える新商品として登場。静寂に包まれた冬の夜をイメージしたパッケージと、ぬくもりに満ちた心を象徴する繊細なショコラを組み合わせている。「ロズ