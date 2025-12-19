客に販売した車両の代金を着服した罪などに問われた男の裁判で、熊本地方裁判所は懲役2年の判決を言い渡しました。 【写真を見る】売上金260万円着服、解雇後にひったくり中古車販売店の元店長に懲役2年「身勝手で無責任」熊本地裁 判決によりますと、熊本県益城町古閑に住む、無職の杉野健一被告（53）は、去年11月から今年5月にかけて、当時店長を務めていた熊本市東区の中古車販売店で、客に販売した車の代金など約260万