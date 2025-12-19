高齢者が用水路で死亡する事故が後を絶たない。今年度は４〜１０月の７か月で６件発生した。身近に用水路がある環境に慣れてしまうと、危機感を抱かなくなりがちだ。富山県は、農業用水路付近の除雪による危険性が増す１２月を転落事故防止強化期間と位置づけ、注意を呼びかけている。（佐藤伶）９割超が６５歳以上「奥さんとはあいさつ程度の間柄だったが、夫婦で仲良く買い物に行く様子をよく見かけていた。いつものことだか