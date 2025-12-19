正当な理由なく脇差を一振り所持していたとして、70代の男が銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕されました。 男は「脇差を見せて謝罪させようとした」と話しています。 夫婦の前に現れた「脇差を持つ男」 銃刀法違反の疑いで逮捕されたのは、熊本県天草市牛深町の自称潜水士・舩越一隆容疑者（72）です。 警察によりますと、きょう（12月19日）正午ごろ、牛深町の漁業関連の施設で作業をする50代の夫婦の前に、舩越容疑者が現れ、そ