期限付き移籍期間満了により札幌に復帰する横浜ＦＣの福森（資料写真）来季Ｊ２の横浜ＦＣは１９日、ＤＦ福森晃斗（３３）が期限付き移籍期間満了により札幌に復帰すると発表した。クラブを通じ、「皆さんと共に戦えた２年間は自分にとって本当に大きなものになった。僕が共に戦った選手たちが必ずまた横浜ＦＣをＪ１へ連れていってくれると思う」などとコメントした。桐光学園高出身で、川崎、札幌を経て２０２４年に横浜ＦＣ