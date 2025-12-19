NGT48¤Î4´üÀ¸¡¢ÀõÀ¸¼îºÚ¡Ê19¡Ë¤¬12·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤¹¤ë¡£20Æü¤Î¸¦µæÀ¸¸ø±é¡Ö¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¥É¥é¥¤¥Ö¸ø±é¡×¡Ê¿·³ã»Ô¡¦NGT48·à¾ì¡Ë¤¬ºÇ¸å¤Î½Ð±é¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¤Þ¤ÀºÇ¸å¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Ê¤¤¡£ÅöÆü¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¤é´¶¤¸¤ë¤Î¤«¤â¡×¤ÈÀõÀ¸¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÏÃ¤¹¡£20Æü¤Î¡Ö¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¥É¥é¥¤¥Ö¸ø±é¡×¤ÏÃëÌë2Éô¤Î¤É¤Á¤é¤â½Ð±é¡£Ä¾ÀÜ¥Õ¥¡¥ó¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ë¡£11·î30Æü¤Ë¼«¿È¤ÎSHOWROOM¤ÇÂ´¶È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£9·î7Æü¤Ë¸ø±é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Ð