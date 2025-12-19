IDEATECHは12月18日、生成AIを活用した個別銘柄投資に関する実態調査の結果を発表した。調査は2025年11月10日〜12月10日、個別銘柄で300万円以上の株式投資を行っており、かつ直近1ヶ月以内に生成AI(ChatGPT、Claude、Geminiなど)を業務またはプライベートで使用している投資家493名を対象にインターネットで行われた。○株式投資で約7割が生成AIを「活用している」と回答「あなたは、個別銘柄の株式投資において、生成AI(ChatGPT