肌を美しく、若々しく保ちたいと考える人は多いだろう。全国的にも貴重な「大学病院の美容皮膚科チーム」を立ち上げ、高い専門性に基づいた美容医療を提供する皮膚科医の大塚篤司さんは「肌年齢を若く保つ秘訣は遺伝や偶然ではない。日常生活における意識の高さにある」という――。※本稿は、大塚篤司『大学病院の美容皮膚科医が教える最新医学でわかったシミ・シワの「消し方」』（朝日新聞出版）の一部を再編集したものです。