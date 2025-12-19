カーディフ生命保険は12月17日、「第7回 生活価値観・住まいに関する意識調査」の結果を発表した。調査は2025年10月3日〜7日、20〜69歳の男女2,500名を対象にインターネットで行われた。○「物価高が不安」約9割でも、住宅購入意向は過去5年で最高に現在感じている不安現在感じている生活不安は「物価高」(88%)が3年連続で1位となり、昨年から5pt上昇(83%→88%)。次いで2位が「老後の資金」(83%)となり、経済的な不安が高まってい