阪神は19日、ラファエル・ドリス投手と来季の選手契約を締結と発表した。背番号は『98』に変更となる。ドリスは球団を通じて「2026年シーズンもタイガースでプレーする機会を与えてくれた球団の皆様に感謝します。今年はシーズン途中からの加入になりましたが、私自身のキャリアで初めて優勝する事ができ、とても良い1年となりました。来年も藤川監督を胴上げできるように全力で腕を振ってチームに貢献します」とコメントした