ITコミュニケーションズは12月9日、「BtoBマーケティングにおけるイベント施策に関する実態調査」の結果を発表した。同調査は10月3日〜8日、BtoB企業においてマーケティング・広報・販促企画業務に携わる担当者237名を対象に、インターネットで実施した。昨年度実施したマーケティング施策昨年度に実施したマーケティング施策を聞くと、「展示会」(52.3%)が圧倒的に多く、「メールマーケティング」(37.1%)、「オンラインセミナー」