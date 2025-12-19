オハヨー乳業は、ミルクが主役の新ジャンルカフェ「Shiro ノ mono(シロノモノ)」を、東京･吉祥寺に12月20日オープンする。常設の直営ミルクカフェは、今年5月出店した岡山県岡山市の店舗に続き2店目。企業名はあえて出さず、「ミルクを純粋に味わう」をコンセプトに、温かいミルクや冷たいミルク、ミルクでコーヒーを抽出したカフェラテ、紅茶ラテなどを販売する。酪農家の顔が見える産地限定の牛乳を使い、商品開発からカフェ運営