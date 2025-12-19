持ち帰り弁当チェーン「Hotto Motto (ほっともっと)」を展開している株式会社プレナスは、「ほっともっと」2,425店舗の「年間販売数ランキング」(2025年)を発表。(集計期間:2025年1月1日〜2025年12月7日)。販売数が多かった“定番弁当トップ5”と“期間限定弁当トップ5”の2つの部門に分けて発表された。〈「ほっともっと」定番弁当ランキング〉1位 のり弁当※『特のりタル弁当』を含むのり弁当2位 から揚弁当※『4コ入り から揚弁