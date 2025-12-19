俳優の福士蒼汰（32歳）が、12月18日に公開されたYouTubeチャンネル「くるまの助手席」の動画に出演。20代前半は人見知り過ぎて「山田裕貴としか会ってなかった」と語った。映画「楓」に出演している福士蒼汰がゲストとして登場し、「超人見知りでシャイで引っ込み思案」だったため、新しい人に会うのが怖い20代前半を過ごしていたと話す。福士は「当時はそれこそ山田裕貴とかとしか会ってなかったです。友だちって言ったら山田裕