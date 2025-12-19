お笑いコンビ・令和ロマンのくるま（31歳）が、12月18日に公開されたYouTubeチャンネル「くるまの助手席」で俳優の福士蒼汰とトークを行い、浪人中に朝ドラ「あまちゃん」のおかげで朝起きられるようになったと語った。映画「楓」に出演している福士蒼汰がゲストとして登場。令和ロマン・くるまは福士を「一方的には見てました」と話し、「それこそ、そのやっぱ『あまちゃん』の世代というか、僕やっぱちょうどそんとき浪人中だっ