「おちょぼさん」の愛称で知られる千代保稲荷神社からの帰り道にバイクで暴走行為をしたとして、高校生ら4人が逮捕・送検されました。警察によりますと、いずれも愛知県春日井市に住む16歳から18歳の男子高校生と少年4人は今年10月、岐阜県海津市から羽島市にかけてバイクでおよそ1キロにわたって集団で暴走行為をした疑いが持たれています。事件当日は、千代保稲荷神社で毎月末から翌日にかけての「月越し参り」が行われてい