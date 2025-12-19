資料春秋航空が運航する高松ー上海線 中国・春秋航空が運航する高松－上海線が2026年1月6日から3月28日まで運休することになりました。 春秋航空から16日、香川県に連絡がありました。運休の理由について「搭乗率が急激に低下したため、運航を止めざるを得ない」と説明があったということです。 高松－上海線は2025年10月から週3往復で運航し、搭乗率は10月が93.7％、11月が87.2％でした。12月から