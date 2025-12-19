【ULTRAMAN EXHIBITION -ウルトラマンシリーズ60周年展-】 2026年4月18日より順次開催 ティザービジュアル 円谷プロダクションは、ウルトラマンシリーズ60周年を記念した大型展覧会「ULTRAMAN EXHIBITION -ウルトラマンシリーズ60周年展-」を2026年4月に大阪・ひらかたパークで開催する。なお、本展覧会は、ひらかたパークを皮切りに福岡、神奈川をはじめ、