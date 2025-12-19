Ç¯ÌÀ¤±¤¦¤É¤ó¡õ¤¢¤óÌß»¨¼Ñ¤¦¤É¤ó¡Ê·ê¿á¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥ºÄó¶¡¡Ë ¹áÀî¸©¤µ¤Ì¤­»Ô¤ÎÄÅÅÄ¤Î¾¾¸¶SA¾å²¼Àþ¡Ê·ê¿á¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º±¿±Ä¡Ë¤Ç2026Ç¯1·î1Æü～4Æü¡¢¹áÀî¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤ªÀµ·î¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¡Ö¤¢¤óÌß»¨¼Ñ¡×¡Ö¤¢¤óÌß»¨¼Ñ¤¦¤É¤ó¡×¡ÖÇ¯ÌÀ¤±¤¦¤É¤ó¡ÊÂç³¤Ï·Æþ¤ê¡Ë¡×¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ ¡Ö¤¢¤óÌß»¨¼Ñ¡×¤Ï¡¢Çò¤ß¤½»ÅÎ©¤Æ¤Î¤À¤·¤Ë¡¢¤¢¤óÆþ¤ê¤Î´ÝÌß¤È¥Ë¥ó¥¸¥ó¡¢¥À¥¤¥³¥ó¡¢ÌýÍÈ¤²¡¢·ÜÆù¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÇÕ720±ß¡£